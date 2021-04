화이자 "백신 효과 91%…남아공 변이에 효력"

[아시아경제 조슬기나 기자] 화이자와 바이오엔테크가 자사 코로나19 백신의 예방 효과가 약 91%로 나타났다는 임상 3상 결과를 발표했다.

1일 화이자-바이오엔테크에 따르면 지난달 13일까지 4만6307명을 상대로 진행된 3상 결과 백신의 예방 효과가 91.3%로 파악됐다. 앞서 지난해 11월 4만4000명을 상대로 한 3상 임상 결과에서는 95%였다. 기존 결과보다 낮아진 이유는 최근 전파력이 더 강한 변이가 곳곳에서 확산한 여파로 해석된다.

세부적으로 임상 과정에서 총 927건의 코로나19 감염사례가 나타났다. 위약(플라시보)을 투여한 집단에서 850건, 백신을 맞은 집단에서 77건이 발생했다. 또한 백신 효력은 나이, 성별, 인종에 따라 크게 다르지 않았다.

이와 함께 화이자는 남아프리카공화국에서 진행한 시험에서 백신 예방효과가 100%로 나타나 변이(B.1.351)에 효력이 있다고 밝혔다. 남아공에서 800명을 대상으로 진행한 임상에선 위약을 투여한 그룹에서만 9건의 감염 사례가 나왔다. 이는 자사 백신이 남아공발 변이(B.1.351)에도 강력한 효력이 있다는 기존 데이터를 지지한다고 화이자는 평가했다.

앨버트 불라 화이자 최고경영자(CEO)는 "이번 발표는 우리 백신의 강력한 효능과 좋은 안전성 데이터를 추가로 확정하는 중요한 단계"라면서 "백신이 현재 확산 중인 변이도 예방할 수 있다는 최초의 임상결과를 제공한다"라고 언급했다.

