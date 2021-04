한국앤컴퍼니, 새 이사회 의장에 조현범 사장

[아시아경제 이기민 기자] 한국타이어앤테크놀로지의 지주사인 한국앤컴퍼니의 새 이사회 의장에 차남 조현범 사장이 선출됐다.

1일 업계에 따르면 한국앤컴퍼니는 이날 이사회를 열고 이사회 의장을 장남 조현식 부회장에서 조 사장으로 변경하는 안건을 처리했다. 한국앤컴퍼니 관계자는 "주주총회가 끝나고 새로 구성된 이사회가 조 사장으로 이사회 의장을 변경했다"고 전했다.

지난달 30일 진행된 한국앤컴퍼니 주주총회에서 이한상 고려대 교수가 선임되면서 조 부회장의 대표이사직 사임이 가시화됐기 때문에 이사회가 이를 반영한 것으로 풀이된다. 조 부회장은 주주총회에 앞서 주주서한을 통해 감사위원이 되는 사외이사에 이 교수를 선임하면 대표이사에서 물러나겠다고 밝힌 바 있다.

조 부회장은 주총 전 서면 인터뷰에서도 "25년간 회사에 몸담으면서 거버넌스에 대한 개혁이 시대적 흐름임을 체감했고 나름의 노력을 기울였으나 내부 상황이나 외부 환경을 고려할 때 더는 회사 내부의 노력만으로는 해결될 문제가 아니라고 판단을 했다"며 "어떤 직함에도 연연하지 않는다"고 말했다.

일각에서는 조 회장이 주요 주주로서 그룹 경영에 관여해 경영권 분쟁의 불씨는 그대로 유지할 것이라는 분석이 나왔다. 조 부회장은 한국앤컴퍼니 대표이사와 이사회 의장 외에 부회장과 사내이사를 맡고 있다. 사내이사 임기는 내년 3월까지다.

