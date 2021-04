은평구, 2021년 경제총조사 조사요원 모집

모집대상 만 18세 이상...최종합격자 4월23일 홈페이지에 공표

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 통계청 주관으로 실시하는 제3차 경제총조사 조사요원 57명을 19~ 21일 3일간(온라인 접수 5~ 15일) 모집한다.

이번 경제총조사는 우리나라의 생산·고용 등 산업전반에 대한 구조파악을 통해 정책수립 기초자료로 활용하기 위해 전국적으로 실시하는 조사다.

조사기준일(2020. 12. 31.) 현재 우리나라에서 산업활동을 수행하고 있는 종사자 1인 이상인 모든 사업체(지역내 약 1만7000개소)를 대상으로 6월16 ~ 7월30일 조사가 진행된다.

모집대상은 만 18세 이상 사명감과 책임감이 투철한 자로서 통계업무에 전념할 수 있어야 한다.

최종합격자는 4월23일 구 홈페이지에 공표될 예정이다.

김미경 은평구청장은 “경제총조사의 성공적인 업무수행을 위해 경험이 많고 사명감이 투철한 주민들이 많이 지원하길 바란다"며 "조사대상인 지역내 사업체들 또한 조사원 방문 시 성실하게 조사에 응해줄 것을 부탁드린다”고 전했다.

