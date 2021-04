[아시아경제 송승섭 기자] 금융위원회는 금융정보분석원(FIU) 신임 원장에 김정각(53) 자본시장정책관을 선임했다고 1일 밝혔다.

금융정보분석원은 은행 등 자금세탁 관련 혐의 거래 정보를 수집하고 범죄자금 세탁, 외화 불법 유출 등을 감시하는 금융위 소속 기구다.

김 신임 원장은 1969년생으로 서울대 경제학과를 졸업한 뒤 미시간주립대에서 경영학 석사 학위를 받았다.

공직은 행정고시 36회로 입문해 자산운용과장과 산업금융과장, 중소서민금융정책관, 우정사업본부 보험사업단장, 금융위 기획정책관을 지냈다.

