이탈리아 정부 "백신 접종 거부한 의료진, 연말까지 급여 못받아"

[아시아경제 조슬기나 기자] 이탈리아 정부가 의료·보건 종사자들을 대상으로 코로나19 백신 접종을 사실상 의무화했다. 백신 접종을 거부할 경우 연말까지 급여도 지급되지 않는다.

ANSA 통신 등에 따르면 마리오 드라기 이탈리아 총리는 지난달 31일(현지시간) 내각 회의를 열어 이러한 내용을 담은 행정명령을 승인했다.

4월 7일부터 시행되는 행정명령에 따라 백신 접종을 거부하는 종사자는 연말까지 급여를 못받을 수 있다. 이는 최근 이탈리아 내에서 일부 보건·의료계 종사자들이 백신 접종을 거부하며 논란이 일었던 데 따른 것이다.

정부는 "바이러스 감염 위험에 노출된 이들을 최대한 보호하려는 것"이라고 설명했다.

이번 행정명령에는 바이러스 위험 등급과 관계 없이 초등학교까지는 무조건 대면 수업을 진행하도록 하는 규정도 담겼다. 음식점·주점 등의 현장 영업 금지, 박물관·미술관 등 문화시설 폐쇄 등의 제한 조처는 전국적으로 4월 말까지 이어진다.

지난달 31일 기준으로 이탈리아의 누적 확진자 수는 358만4899명, 사망자 수는 10만9346명으로 집계됐다. 2차 백신 접종까지 마친 인원은 319만2000여명으로 전체 인구의 5.3% 수준이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr