조남관 "진술·조서 중심 자백 위주 수사 이제 종지부 찍어야"

[아시아경제 조성필 기자] 조남관 검찰총장 직무대행은 1일 대검찰청에서 열린 군법무관 출신 신임 검사 4명(사법연수원 47기)의 신고식에서 "국민의 억울함을 풀어주는 공정한 검사가 되어 달라"고 당부했다. 그는 "억울함을 풀어주려면 먼저 공정해야 하고, 힘들겠지만 겸허하고 낮은 자세로 당사자의 목소리에 귀를 기울여야 한다"며 이같이 말했다. 그러면서 "국민으로부터 신뢰받는 정의로운 검사가 되어 달라"고 강조했다.

조 대행은 "그동안 검찰은 조직의 뛰어난 수사역량과 직원들의 헌신적인 노력에도 불구하고 국민의 신뢰를 온전히 받지 못했다"며 "지위를 잃을까 두려워 정의를 세우는 데 용기를 내지 못한 적이 있었고, 기득권을 지키기 위해 정의를 모르는 척 눈 감은 과거가 있었기 때문"이라고 했다. 그는 "항상 과학수사를 통해 실체적 진실을 발견하고 인권을 옹호하는 검사가 되어 달라"며 "진술과 조서에만 매달려 피조사자를 압박하는 자백 위주의 수사는 이제 종지부를 찍어야 한다"고 말했다.

조 대행은 이어 "앞으로 처리하는 사건에서 범죄 자체뿐 아니라 죄를 저지른 사람에 대해서도 억울함이 없도록 한 번 더 살펴달라"며 "죄가 발생하게 된 원인과 사회적 배경도 고려해 '마음속의 그늘'을 걷어낼 수 있는 따뜻한 검사가 되길 바란다"고 격려했다.

