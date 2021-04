야산에 널브러진 개 사체들…80대 여성, 개 수십마리 학대·불법도축 정황

개 사체에 토치 발견

80대 여성, 혐의 부인

[아시아경제 김봉주 기자] 인천의 한 야산에서 개 30여 마리를 학대하고 불법 도축한 혐의를 받는 80대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

1일 인천 서부경찰서는 동물보호법 위반 혐의로 80대 A 씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

A 씨는 인천시 서구 백석동의 한 야산에서 개 30여 마리를 키우면서 학대하고 불법 도축한 혐의를 받고 있다.

동물보호단체 '동행세상'은 전날 현장에서 상처 입고 숨진 개들을 확인해 112에 신고했다.

현장에는 5~6구의 개 사체가 방치돼 있었다. 병들고 다친 개도 수십 마리 발견됐다.

훼손된 사체와 토치 등이 발견돼 허가된 시설 없이 개를 도축한 정황도 드러났다.

엄지영 동행세상 대표는 "피부가 괴사하거나 다리 한쪽이 없는 개들이 방치돼 있었다"라면서 "암컷들은 새끼만 낳도록 줄에 묶여있었다"라고 말했다.

A씨는 경찰에서 "다친 개를 데려와 키웠고 학대는 하지 않았다"라고 진술했다.

관할 지자체인 인천시 서구는 개들을 포획해 임시 보호 조치하고, A 씨가 운영하는 시설에 대한 행정 조치 여부를 검토할 계획이다.

경찰은 개들의 건강 상태가 좋지 않은 것을 확인하고 다른 학대 행위가 있었는지도 조사할 계획이다.

