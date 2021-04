"택배기사 죽으라는 거죠" 엘베 없는 5층 집 주민이 받은 문자

택배기사 "다음부터 한 번에 좀 시켜주세요"

글쓴이 "어떻게 답변해야 하냐"

누리꾼들 "본사에 컴플레인 넣어라"

[아시아경제 김봉주 기자] 엘리베이터가 없는 집에 거주하는 한 주민이 최근 택배기사로부터 받은 문자가 화제다.

지난달 31일 한 온라인 커뮤니티에는 '택배기사님한테 항의 문자 받았습니다'라는 제목의 글이 올라왔다.

엘리베이터 없는 5층 집에 살고 있다는 작성자는 "택배 올 때마다 기사님들께 죄송했다"면서 "음식 배달은 2~3층까지 내려가서 받지만, 택배는 그러지 못해 늘 마음에 걸렸다"면서 이날 택배기사로부터 받은 문자 메시지를 공개했다.

문자 메시지에서 택배 기사는 "계속 물건이 연속으로 오는데 다음부터 한 번에 좀 시켜주세요"라면서 "3일 내내 하루 5층씩 오르면 택배기사보고 죽으라는 것밖에 안 돼요. 다음에는 꼭 같이 시키세요"라고 적었다.

A씨는 "자주 시키는 택배사가 아니라 한 달에 1번 정도 (오는 택배사)"라면서 "이번에는 반품이 있어서 3번 오셨는데 저렇게 문자가 오니 당황스럽다"고 말했다.

이어 "가벼운 물품은 5층까지 올라오지 않고 1층 우편함에 놓고 가는 경우도 있었지만 그러려니 했다. 이런 경우에는 뭐라고 답변해야 하냐. 객관적 의견이 필요하다"라며 누리꾼들에게 조언을 구했다.

그러면서도 "택배라는 게 해당 택배사에서 오는지도 모르기 때문에 한 번에 몰아서 시키는 것도 힘들다고 생각한다. 제가 잘못 생각하고 있는 거냐"라고 말했다.

대부분의 누리꾼은 택배기사의 행동이 잘못됐다는 반응이었다.

택배기사라는 한 누리꾼은 "저도 택배 일해서 저 힘든 마음은 백번 이해한다"면서도 "하지만 저런 식으로 고객에게 문자 보낸 건 선 넘은 것 같다. 본사에 컴플레인 넣어라"라고 답했다.

또 다른 누리꾼도 "택배기사 생각해서 택배시키면 주문을 어떻게 하냐" "심정은 이해 간다만, 말을 저렇게 명령조로 하면 안 된다" "같은 내용이라도 말투가 협박같고 무례하다" 등으로 반응하며 택배 기사를 비판했다.

"물건이 뭐냐에 따라 이해가 갈만한 상황일 수도 있는데, 글쓴이가 잘못한 건 없다. 택배기사가 배달하는 건 일인데 자주 시켰다고 고객한테 저러는 건 좀…"이라는 반응, "집 주소도 아는데 항의보다는 좋게 넘어가라"라는 의견도 나왔다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr