靑 정책실장 "주택정책 일관성 유지하는 게 중요한 시기"

이호승 청와대 정책실장 '부동산 정책' 실패 지적에…"국민 많이 실망하고 어려운 점 있다는 것 알아"

[아시아경제 류정민 기자] 이호승 청와대 정책실장은 1일 오후 춘추관 브리핑을 통해 "지금 주택 정책에는 일관성을 유지하는 것이 중요한 시기"라고 밝혔다. 더불어민주당 쪽에서 부동산 정책과 관련해 보완할 것은 보완하겠다는 메시지를 밝힌 것과는 온도 차이가 느껴지는 대목이다.

이 실장은 "부동산 정책에 대해서는 국민이 많이 실망하고 어려운 점도 있다는 것을 잘 알고 있다. 이게 한국적인 현상만은 아니다. 전 세계적으로 많은 유동성이 풀리고 자산가격이 실물과 괴리되며 나타나는 현상"이라고 진단했다.

이 실장은 "부동산 시장은 부동산과 관련한 개개인의 입장이 매우 다양하다. 시장 안정화를 기하려고 하는 정부의 노력이나 이런 것이 어떨 때는 지나치게 강해 보인다고 볼 수도 있다"고 말했다.

이 실장은 "정부가 가슴이 아픈 것은 주택시장이 지금 2월 중순 그때부터 상당히 안정적인 쪽으로 모습을 보이고 있다. 매매가와 전세가 상승률이 떨어지고 있다"면서 "다양한 제안이 있기는 하지만 그와 무관하게 중앙정부와 지자체와 기초자치단체 간에 마음을 모아서 공급을 늘리고 시장을 안정화시키는 데 같이 노력해야 할 시점"이라고 밝혔다.

이 실장은 부동산 정책 실패 주장에 동의하지 않느냐는 질문을 받고 "정책 담당자가 부동산 정책은 성공이다, 실패이다라고 나와서 말하기에는 복합적"이라고 말했다. 이 실장은 해당 물음에 곧바로 답변하지 않고 뜸을 들이기도 했다. 여당은 부동산 정책에 대한 여론의 비판을 의식하는 행보를 보이고 있는데 청와대는 이에 대해 말을 아낀 셈이다.

앞서 김태년 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 성명을 통해 "집값 폭등과 부동산 불패 신화 앞에 개혁은 무기력했다. 청년 세대의 마음도 제대로 헤아리지 못했다"고 밝혔다.

김 원내대표는 "부동산 정책 중에서 보완할 것은 신속하게 대책을 마련하겠다"면서 "집값 폭등과 투기에 대한 분노 때문에 집값을 올리려는 토건투기세력을 부활시켜서는 안 된다"고 호소했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr