경남도의회, 거제 신설 용소초등학교 개교 점검

경남도의회 교육위원회 김성갑 의원 현장 점검 나서

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도의회는 거제 지역 신설 초등학교인 용소초등학교의 준공 검사 현장 확인에 나섰다.

교육위원회 소속 김성갑 의원은 31일 용소초등학교의 개교 준비 사항 등을 점검하고자 신설 학교 현장을 방문했다.

이날 현장 방문에는 경남도의회 옥은숙 의원과 거제시 최양희 의원도 동행했다.

이날 김 의원은 용소초 신축 공사 관련한 준공 검사 대상을 경상남도교육청 및 시공사 관계자들과 함께 직접 점검하고 개교 및 입교 준비의 애로 사항을 청취했다.

용소초는 애초 올해 3월 개교와 동시에 학생들의 입교가 예정이었지만 산지에 학교 용지를 조성하는 과정에서 공법을 변경하고, 지난해 장기간에 걸쳐 이어진 장마 및 태풍의 영향으로 공사 기간이 연장됐다.

이에 따라 입교 예정 학생들은 인근 학교에서 임시로 2개월간 배치 후, 실질적인 입교는 5월 1일에 가능한 상황이다.

이 자리에서 김 의원은 "개교가 지연된 만큼 학생들의 입교 준비를 철저히 해 줄 것과 특히 학생들이 안전한 학교생활을 할 수 있도록 철저하게 준비해 줄 것"을 당부했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr