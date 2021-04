[아시아경제 김지희 기자] 일동제약그룹은 1일 임직원 정기 인사를 단행하고 이석준 상무이사를 일동히알테크 대표이사로 선임했다고 밝혔다. 김재진 일동홀딩스 이사와 길찬호 일동제약 이사는 각각 상무이사로 승진 발령했다.

◆ 일동히알테크

<대표이사 보임>

▶상무이사 이석준

◆ 일동홀딩스

<임원 승진>

▶상무이사 김재진

<부장 승진>

▶김재형

◆ 일동제약

<임원 승진>

▶상무이사 길찬호

<부장 승진>

▶고양민 ▶고연석 ▶김건우 ▶김성범 ▶김수형 ▶김영은 ▶김용범 ▶남경태 ▶민경석 ▶박용태 ▶박진영 ▶반홍석 ▶신광현 ▶엄일용 ▶우종환 ▶유제한 ▶윤상원 ▶이미영 ▶이재훈 ▶임재현 ▶채웅식 ▶최인덕 ▶최정웅 ▶한설국 ▶홍수정 ▶황병양

김지희 기자 ways@asiae.co.kr