[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈)가 본관 지하 1층 수산코너에서 봄 기운 가득한 제철 수산물을 다양하게 선보이고 있다. 특히 봄 도다리는 면역력 강화와 노화방지에 탁월한 것으로 알려져 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr