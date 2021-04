창립기념식서 녹색금융 강조한 이동걸 회장…KDB 탄소스프레드 출시

운영규모 5조원, 최고 금리우대 1% 탄소스프레드상품도 출시

'2050 탄소중립 목표' 달성을 위한 마중물 역할 기대



[아시아경제 박선미 기자]이동걸 KDB산업은행 회장은1일 "양적완화로 풍부해진 유동성이 생산적 분야로 흘러가지 않고 있다"면서 "산은이 앞장서 물목을 틔워 미래산업을 육성해야 하며 녹색금융이 그 출발점이 될 것"이라고 강조했다.

이동걸 회장은 이날 본점에서 산은 창립 67주년 기념식에서 이같이 밝히고 녹색금융의 중요성을 강조했다. 산은은 이날 운영규모 5조원, 최고 금리우대 1%, 최장 10년 만기의 'KDB 탄소스프레드’ 상품도 선보였다.

임원진 등 소수 인원만 참석한 가운데 생중계된 기념식에서 이 회장은 "녹색금융 성공을 위해서는 탄소저감 추진 기업에 실질적 혜택을 부여하되 감축 효과 및 전환리스크를 평가하는 객관적 기준도 마련하는 등 공공과 민간의 참여를 함께 이끌어내는 방향으로 정책금융이 추진돼야 한다"고 언급했다.

녹색과 같은 신산업 지원을 활성화하기 위해 교육 프로그램 세분화를 통해 산업과 금융, 정책에 식견을 갖춘 전문가 양성에도 집중하겠다고 밝혔다. 또한 산은이 더 젊어질 수 있도록 젊은이에게 눈높이를 맞추는 소통의 중요성도 언급했다.

이 회장은 “역량 있는 우리 기업들에게 완성된 마지막 단맛이 깃들 수 있도록, 산은이 남국(南國)의 햇볕이자 실물경제를 떠받치는 버팀목이 되자”라고 당부했다.

한편 이날 출시된 KDB 탄소스프레드는 우리나라의 2050 탄소중립 목표 달성과 ‘산업부문 저탄소 전환’을 지원하기 위해 파격적인 조건으로 운영되는 특별상품이다. 온실가스 배출권거래제 참여기업의 감축활동을 지원하는 ‘탄소감축’ 상품과 ‘2050 탄소중립 추진전략’과 직접적으로 연관된 설비투자를 지원하는 ‘저탄소 생태계’ 2가지 상품으로 구분해 운영할 예정이다.

탄소 배출량 상위 기업의 저탄소 전환을 촉진하는 마중물 역할을 수행하고자 준비된 ‘탄소감축’ 상품의 경우, 국내 금융기관 최초로 탄소 감축효과에 대한 외부전문기관의 사전·사후 검증절차를 의무화해 금리우대 혜택이 산업계의 실질적인 탄소감축 노력에 집중될 수 있도록 설계됐다.

탄소 감축량 측정에 필요한 역량을 보유하고 있지 않은 금융기관의 한계를 극복하기 위해 온실가스 배출권거래제를 운영 중인 환경부 및 산하기관과 유기적으로 협력해 탄소 감축량 산정 절차, 검증 방법, 적격 외부전문기관 선정 등에 관한 기준을 수립했다. 또 기업의 감축활동을 다방면으로 장려하기 위해 탄소 감축과 연관된 소요자금 비중이 높은 설비투자나 탄소 배출로 인한 비용부담이 상대적으로 큰 유상할당 대상업체에 대해서는 금리우대 폭을 확대하는 등의 인센티브 체계를 도입했다.

산은 관계자는 "올해 운영성과에 따라 향후 상품 운영 기간을 연장하고, 이번 상품이 우리나라 ‘탄소금융의 표준모델’로 발전할 수 있도록 운영기법을 지속적으로 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.

