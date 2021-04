세사리빙, 원적외선 발산 춘천연옥 적용 침구 ‘EX제이드’ 출시

혈액순환 등 신체에너지 활성화에 도움

[아시아경제 김희윤 기자] 웰크론의 기능성 침구 브랜드 세사리빙은 프리미엄 침구 ‘EX제이드’를 리뉴얼 출시했다고 1일 밝혔다.

웰크론에 따르면 EX제이드는 원적외선을 발산하는 춘천연옥을 넣어 제작해 혈액순환 등 신체에너지 활성화에 도움을 주는 기능성 제품이다. 춘천연옥을 미세하게 분쇄해 가공제를 사용한 다른 제품보다 효능이 오래가고 뛰어난 점이 특징이다.

한국원적외선협회 평가 결과 원적외선 방사율 88.7%를 기록한 춘천연옥은 원단 제작 후에도 방사율 차이가 거의 없는 것으로 나타났다. EX제이드 가공 원단에는 웰크론의 고밀도 극세사 원단 ‘웰로쉬’를 적용했다고 회사 측은 설명했다.

한편, 웰크론은 EX제이드 리뉴얼 출시를 기념해 세사리빙 공식 SNS에 홍보모델 정해인이 직접 써보고 추천하는 제이드 침구 리뷰 영상을 공개했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr