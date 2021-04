[아시아경제 온라인이슈팀] 모델이자 DJ 박시현이 독보적인 몸매를 과시했다.

최근 박시현은 자신의 인스타그램에 '혼자 운동할 땐 왜 땀이 안나는 걸까? 희한하단 말이지'라는 글과 함꼐 한 장의 사진을 게재했다. 사진 속 박시현은 회색과 네온색의 운동복을 입고 있다. 글래머러스하면서 건강미가 넘치는 보디라인이 눈길을 사로잡는다.

이를 본 지인과 팬들은 "혼자서도 열심히 하셔야죠" "힘들게 안해서?" 등의 소통을 이어갔다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr