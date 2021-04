은성수 금융위원장이 1일 서울 중구 은행연합회에서 은행장들과 주요 금융현안에 대한 인식을 공유하기 위한 간담회를 진행했다. 참석자들이 행사에 앞서 기념사진을 찍고 있다. (왼쪽부터) 이태희 전북은행 부행장, 진옥동 신한은행장, 성경식 부산은행 부행장, 최성일 금감원 부원장, 김은경 금감원 금융소비자보호처장, 은성수 금융위원장, 윤종원 IBK기업은행장, 허인 KB국민은행장, 박성호 하나은행장, 권광석 우리은행장, 이수경 NH농협은행 부행장, 김경환 SC제일은행 부행장, 이호형 은행연합회 전무.

