BBQ, 작년 매출 3346억·영업이익 531억…사상 최대 실적(종합)

핫황금올리브치킨 시리즈 개발, 네고왕 프로모션 등 투자 결실

올해 자사앱 중심 프로모션 강화, 신제품 개발, HMR매출 극대화



[아시아경제 임혜선 기자] 제너시스 비비큐는 지난해 매출 3346억원, 영업이익 531억원을 기록했다. 이는 지난해보다 각각 38%, 영업이익 119% 증가한 수치로, 창사 이래 최대 실적이다. 코로나19 확산 속에서도 핫황금올리브치킨 시리즈, 메이플버터갈릭 치킨 등 20~30대 고객을 타깃한 신제품이 안착한데다가 네고왕 등 적극적으로 마케팅에 투자한 결과다.

제너시스 BBQ가 금융감독원 전자공시시스템에 등록한 자료는 매출액이 3200억원이다. 이는 국제회계기준(IFRS)에 따라 '네고왕' 등 프로모션과 관련한 프로모션비용 146억원을 매출 차감해 공시했기 때문이다.

제네시스BBQ는 지난해 마케팅 활동에 약 332억원을 투자했다. 4월 배우 이민호를 모델로 발탁하고 레드착착, 블랙페퍼, 핫크리스피, 찐킹소스 등 핫황금올리브치킨시리즈 4종을 출시해 2030세대 고객들에게 인기를 얻었다. 황광희씨와 함께한 '네고왕' 프로모션도 매출 증대에 기였다. 프로모션 진행 후 자사 애플리케이션(앱) 가입자수가 기존 30명에서 255만명으로 급증했다.

지난 해 8월 한달 매출액이 370억원을 기록, 창사 이래 최대의 월 실적을 기록했다. 하반기에는 황광희씨를 광고모델로 선정해 ‘메이플버터갈릭치킨’을 출시하고 자사앱 프로모션을 지속 강화했다. 카카오 리틀 프랜즈와 협업해 고객 증정용 소스 플레이트 굿즈 및 제품 세트을 내놓기도 했다.

언택트 전략도 통했다. 지난해 7월부터 가맹 사업을 전개한 포장·배달 전문 매장인 BSK(BBQ Smart Kitchen)가 현재 250개로 늘고, 300건 가까운 계약이 체결하는 성과를 거뒀다.

올해 제너시스BBQ는 지속적인 신제품 개발과 자사앱 중심의 프로모션을 강화하고, 가정간편식(HMR) 판매 강화 등 과감한 투자를 통해 성장을 이끈다는 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr