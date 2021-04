쉐보레, '최대 72개월 무이자 할부' 4월 프로모션 진행

[아시아경제 이기민 기자] 쉐보레가 지난달에 이어 이달에도 ‘2021 새봄, 쉐보레와 함께’ 캠페인을 진행하고 국내 고객들에게 구매 혜택을 제공한다고 1일 밝혔다.

2020년형 트래버스 구매 고객을 대상으로 36개월 전액 무이자 또는 2%의 낮은 금리로 최대 72개월까지 가능한 할부 상품을 제공한다. 또한 고객이 현금 지원과 할부 혜택이 결합된 콤보 할부를 선택 시 300만원의 현금을 지원한다. 또한, 4월 한정으로 2020년형 트래버스 구입 고객 전원에게 액세서리인 루프 크로스 바를 무상으로 제공하는 프로모션 역시 진행한다.

트레일블레이저와 말리부 고객에게도 36개월 무이자 할부를 제공하며, 콤보 할부 선택 시 각각 80만원과 150만원의 현금을 지원한다.

이 외에도 신입생, 졸업생, 신규 입사자, 신혼 부부, 출산, 임신 가정 등 9가지 그룹의 고객을 대상으로 새출발 프로모션을 실시, 최대 30만원의 추가 혜택을 제공한다. 특히 코로나 19 백신 접종 후 증명서를 제출하는 고객에게도 추가 혜택을 제공하며, 스파크와 말리부 구매 고객 중 7년 이상 된 노후 차량 보유 고객에게는 각각 10만원, 20만원을 추가로 지원한다.

스파크 구매 고객에게는 콤보 할부 선택 시 70만원의 현금 지원 또는 2.5%의 저리로 최대 72개월까지 가능한 장기 할부 혜택을 제공하며, 트랙스 구매 고객에도 콤보 할부 이용 시, 80만원의 현금 지원 또는 2.9%의 저리로 최대 72개월까지 가능한 할부 혜택을 제공한다.

아울러 볼트 EV구매 고객에게는 48개월 전액 무이자 할부 상품 및 콤보 할부 이용 시 250만원을 지원하며, 추가로 모든 고객에게 30만원 상당의 충전 카드를 제공한다. 또한 특정 재고 차량에 대해서 추가 100만원을 제공하기로 했다.

한편 쉐보레는 공식 홈페이지 및 전국 쉐보레 전시장에서 이달 30일까지 경품 이벤트를 진행한다. 참여를 원하는 고객은 쉐보레 홈페이지 이벤트 페이지에서 새출발 구매 혜택 확인 후 응모할 수 있다, 전시장 방문 고객은 차량 내 QR코드를 스캔 후 현장에서 응모할 수 있다. 쉐보레는 응모 고객 중 추첨을 통해 쉐보레 차량 시승권과 20만원 상당의 여행상품권, 제스파 마사지 건, 일리 커피 머신 등 푸짐한 경품을 제공할 예정이다.

또 전시장 방문 고객에게 스크래치 카드를 제공하며, 이를 통해 대형 캠핑 매트, 스마트 텀블러 등 즉석 경품 뽑기 이벤트 참여 기회를 제공한다. 카카오와 함께 간편하고 안전하게 쉐보레 트래버스를 경험할 수 있는 '트래버스 카카오 시승 이벤트'를 이달 6일부터 7일간 진행한다.

