KG동부제철, 항바이러스 컬러강판 양산

[아시아경제 황윤주 기자] KG동부제철은 국내 최초로 항바이러스 컬라강판을 양산해 판매한다고 31일 밝혔다.

KG동부제철이 양산에 성공한 항바이러스 칼라강판은 코로나19 바이러스와 형태가 같은 'Phi-6바이러스'를 6시간내 99.6% 사멸시킬 수 있다.

KG동부제철은 양산된 항바이러스 칼라강판을 국내 코로나19 바이러스 전문 시험기관에서 효과 검증 실험을 진행할 예정이이다. 'Phi-6 바이러스'는 코로나19와 동일한 피막 타입(Enveloped type) 바이러스이기 때문에 코로나19 바이러스에 대해서도 동일한 항바이러스 효과를 기대하고 있다.

KG동부제철의 항바이러스 칼라강판에는 KCC의 항바이러스 도료가 적용됐다. KCC의 항바이러스 도료는 기본적인 항바이러스 효과와 함께 항균 및 항곰팡이 효과에 대해 전문시험기관의 검증을 완료한 바 있다.

KG동부제철과 KCC는 긴밀한 협력을 통해 최근 다양한 신규 칼라강판 개발을 진행하고 있으며, 코로나19 팬데믹이라는 특수한 상황에서 발빠르게 항바이러스 컬러강판 개발부터 양산까지 성공했다.

KG동부제철의 항바이러스 칼라강판은 내장 패널용으로 적용이 가능한 물성을 확보해 병원이나 제약회사, 식품회사 뿐 아니라 학교, 상가, 아파트 등 항바이러스, 항균, 항곰팡이 성능을 필요로 하는 공간 어디에든 적용할 수 있다.

KG동부제철 관계자는 "국내에서는 코로나19 항바이러스 시험 결과를 지속적으로 업데이트하고, 해외 공인 인증기관에서도 항바이러스 인증을 추가로 받을 계획을 갖고 있다"고 말했다.

