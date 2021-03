신한銀 미얀마 직원 총격…양곤지점 폐쇄

全직원 재택근무 전환…주재원 단계적 철수 검토

[아시아경제 이광호 기자]신한은행 미얀마 양곤지점 현지직원이 총격을 받는 사건이 발생했다. 신한은행은 해당 지점을 임시폐쇄하고 모든 직원들에 재택근무를 명령했다.

1일 신한은행에 따르면 전날 오후 5시께 양곤지점 직원이 출·퇴근 전용 차량을 이용해 귀가하던 중 총격을 받아 부상을 입고 인근 병원으로 옮겨져 치료 중이다.

이번 사건으로 신한은행은 위기상황 3단계로 격상하고 현지직원 및 주재원들의 안전을 위해 양곤지점을 임시폐쇄 했다. 전 직원은 재택근무로 전환했다.

신한은행 관계자는 "주재원의 단계적인 철수를 검토 중"이라며 "양곤 지점 거래 고객을 위한 필수 업무는 모행인 한국 신한은행에서 지원할 예정"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr