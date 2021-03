[아시아경제 이선애 기자] 휴젤은 미국 식품의약국(FDA)에 보툴렉스(Botulax) 50유닛(Unit)과 100유닛에 대한 품목허가를 신청했다고 1일 공시했다.

휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 178,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 176,400 2021.04.01 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 휴젤, 4번째 자사주 매입…"기업 성장 '자신감'"휴젤, 中 보툴리눔 톡신 제제 ‘레티보’ 50유닛 품목허가 획득"휴젤, 기대치를 웃도는 성과…성장 지속" close 은 “보툴렉스(품목명 Letibotulinum Toxin A 50/100unit)의 중등증 이상 미간 주름 개선에 대한유효성과 안전성 확인이 가능할 것으로 예상한다”며 “품목허가 승인 후 미국 내 제품 출시 예정”이라고 전했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr