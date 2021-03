GS25, 브레이브걸스 랜선 팬미팅…소통형 유튜브 콘텐츠 강화

[아시아경제 임춘한 기자] GS25은 오는 7일 브레이브걸스와의 랜선 팬미팅을 진행한다고 1일 밝혔다.

GS25는 랜선 팬미팅에 앞서 브레이브걸스의 줄임말 '쁘걸'을 주제로 하는 2행시 댓글 이벤트를 지난 31일까지 진행했다. 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 선정되는 3명의 당첨자는 랜선 팬미팅 당일 브레이브걸스와 1대1 영상통화 할 수 있는 기회가 주어질 예정이다.

GS25는 신개념 콘텐츠와 다양한 분야의 출연진을 내세우며 유튜브 채널 내 소통형 예능 콘텐츠를 확대해 가고 있다. 구독자와의 소통을 강화하고 '찐팬'(진정한 팬)을 확대하기 위한 GS25의 전략적 방침이다. 지난 30일에는 조윤성 GS리테일 사장이 출연하는 유튜브 콘텐츠가 공개돼 큰 화제를 끌었다.

GS25 관계자는 “소통 강화와 찐팬 확대에 중점을 두고 유튜브 채널을 운영하며 기획한 콘텐츠가 구독자들과의 높은 공감대를 형성하고 있는 것으로 보인다”며 “소통형 예능 콘텐츠를 통해 채널을 구독하고 자연스럽게 브랜드 호감으로 이어지게 하는 선순환 구조를 만들어 가고자 한다”고 말했다

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr