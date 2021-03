신세계면세점, 만우절 이벤트…“해외여행 떠나지 않아도 OK”

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계면세점은 1일 만우절을 맞아 ‘신세계면세점이 속아줄게’ 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

장바구니 이벤트는 신세계인터넷면세점 회원이면 누구나 참여할 수 있다. 오는 7일까지 300달러 이하의 제품을 해외여행 가는 척 장바구니에 담고 내 장바구니 열람 동의하기를 완료하면 자동 응모된다. 추첨을 통해 선정된 41명에게는 해당 고객의 장바구니에 담긴 300달러 상당의 제품을 모두 증정한다.

만우절 단 하루만 적용되는 거짓말 같은 혜택도 마련했다. 1일 오전 9시부터 신세계인터넷면세점에 여권등록을 완료한 회원 선착순 500명에게 400달러 이상 구매 시 사용 가능한 10만원 할인 포인트가 제공된다. 해당 혜택은 발급 당일 23시 59분까지 사용 가능하다.

신세계면세점 관계자는 “이번 만우절 프로모션은 실제 여행을 떠나지는 않지만, 출발 전 설레는 마음으로 장바구니를 채우던 그때의 행복을 선물하기 위해 신세계면세점이 다 속아준다 콘셉트로 준비했다”며 “2021년의 만우절을 떠올렸을 때 유쾌한 기억으로 남길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr