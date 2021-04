LG전자, 대화면 고성능 노트북 'LG 울트라기어 17' 출시

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 152,500 전일대비 2,500 등락률 +1.67% 거래량 580,893 전일가 150,000 2021.04.01 10:32 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간 빅딜!! “마그나-LG 빅딜” 관련 최대 수혜 株 오늘만 드립니다!어닝서프라이즈!! “삼성-LG” 관련 황금 수혜 株!! 외신 보도 초읽기구광모號 LG의 '고객 경영' 확장 close 가 대화면 고성능 노트북 'LG 울트라기어 17(모델명 17U70P)'을 출시했다고 1일 밝혔다.

이 제품은 WQXGA(2560x1600) 고해상도의 17형 대화면 디스플레이, 인텔 11세대 프로세서 타이거레이크와 엔비디아 외장 그래픽카드(GEFORCE GTX 1650Ti)를 탑재했다. 이를 통해 선명한 화질과 영상작업이나 게임을 구동할 때 빠르고 쾌적한 환경을 제공한다고 LG전자는 설명했다.

LG 울트라기어 17의 무게는 약 1.95㎏이며 80와트시(Wh) 대용량 배터리를 탑재했다. 이 제품은 2개의 쿨러로 내부 열을 빨리 냉각시켜주는 '듀얼 파워쿨링 시스템'을 장착하고 있다. 또 사용자가 확장 슬롯을 이용해 저장장치(SSD)와 메모리(RAM)를 업그레이드 할 수 있는 '듀얼 업그레이드 시스템'도 갖췄다.

LG 울트라기어 17의 출하가는 224만원(i5/8GB/SSD512GB/GTX 1650Ti 기준)이다.

LG전자 한국영업본부 김선형 HE마케팅담당은 "LG그램, LG그램360에 이어 고성능 노트북 브랜드인 'LG 울트라기어'에서도 대화면 노트북으로 고객의 니즈를 충족시킬 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr