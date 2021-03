남양주시, 4월부터 '화이자 백신 접종'

만 75세 이상 고령층 4만 1000여 명 대상

[아시아경제 라영철 기자] 경기 남양주시가 4월부터 75세 이상 어르신과 노인시설 입소자, 종사자를 시작으로 일반인 대상 코로나19 백신 예방 접종을 한다.

31일 시에 따르면 접종 대상은 만 75세 이상(1946. 12. 31 이전 출생) 시민 4만 1000여 명이다.

이중 남양주보건소 권역 대상자 2만 8000여 명은 4월 1일부터 남양주체육문화센터에 설치한 예방접종센터에서, 풍양보건소 권역 1만 3000여 명은 4월 15일부터 접종받을 수 있다.

만 75세 이상 고령층은 정부가 화이자와 개별 계약한 백신을 3주 간격으로 두 번 접종 한다.

시는 인구와 지역 여건 등을 감안해 4월 5일부터는 남양주보건소 권역 12개 읍·면·동에서 남양주체육문화센터까지 하루 10대의 셔틀버스를 운행한다.

15일부터는 진접읍사무소를 제외한 풍양보건소 권역 읍·면·동에서 진접체육문화센터까지 하루 6대의 셔틀버스를 각각 운행한다.

한편, 시 보건 당국에 따르면 백신 접종 후 접종 부위 발적, 통증, 부기, 근육통, 발열, 두통, 오한 등이 나타나는 증상은 면역 형성 과정에서 나타날 수 있는 반응으로 대부분 2~3일 이내 사라진다.

경미한 이상 증상이 나타나면 바로 응급실을 찾지 말고 '아세트아미노펜 계열'의 해열·진통제를 복용하고 증상을 관찰해야 한다.

2~3일 후에도 발열이나 근육통이 계속되면 의료 기관을 방문해야 한다.

백신 접종과 관련한 사항은 남양주시(031-590-8171)로, 이상 반응은 질병관리청 콜센터(1339)로 문의하면 된다.

