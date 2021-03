예술대학 교수·청년예술인 만나 정책 의견 교류

황희 문화체육관광부 장관은 31일 국립현대미술관 서울관에서 예술대학 교수와 청년예술인을 만나 정책 의견을 나눴다. 황 장관은 "사회생활을 막 시작한 청년예술인들의 고민과 생각을 들을 수 있는 소중한 자리였다"며 "정부가 열정적인 청년들의 목소리에 귀를 기울이고 즉각적으로 반응하는 것이 중요하다고 생각한다"라고 말했다. 이어 "앞으로도 청년 여러분의 다양한 의견을 듣고 세심하게 정책에 반영해 나가겠다"라고 밝혔다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr