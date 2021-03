‘포항제철 신화’ 박태준 기념관 개관한다 … 부산 기장군 장안읍 임랑리 고향에 건립

오규석 기장군수, ‘애국·청렴’ 정신 기려 2015년 건립 추진



기념관 주변도로 ‘박태준기념관길’ 명예도로명 부여 검토도

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘포항제철(현 포스코)’의 신화를 창조한 박태준 기념관이 고인의 고향인 부산 기장군 장안읍 임랑리에서 개관한다.

기장군이 한국 경제 발전에 큰 족적을 남긴 故 박태준 포스코 명예회장의 정신을 기리기 위해 2015년 첫 삽을 뜬 ‘박태준 기념관’이 곧 문을 연다.

오규석 기장군수와 기장군 관계자는 3월 30일 오후 ‘박태준 기념관’을 현장점검하고 개관 채비를 했다.

박태준 선생은 1927년 이곳에서 태어났다. 장안읍 임랑리 154-5번지에 위치한 박태준 기념관은 5216㎡ 부지에 952㎡ 규모로 군비 82억원이 투입됐다.

지상2층 규모로 유품 전시실과 도서관, 세미나실, 수장고 등이 있다. 현재 건축 공사를 마쳤다. 기장군은 개관 전 학예연구사를 채용해 박태준 선생의 유품 정리와 개관 준비에 만전을 기하고 있다.

오규석 기장군수는 “‘제철보국’과 ‘우향우’로 대변되는 청암 박태준 선생의 ‘애국’과 ‘청렴’ 정신이 바로 이 지역 ‘기장정신’이라 할 수 있다”고 말했다.

오 군수는 “기념관 건립을 추진할 때부터 관광이나 추모만을 위해서가 아니라 제2, 제3의 박태준을 배출하기 위한 교육 공간이자 박태준 정신과 소통의 공간을 만들고자 한 것”이라고 말했다.

이어 “4차 산업혁명이 주도하는 무한경쟁시대에 살아남기 위해서는 자라나는 꿈나무들을 박태준과 같은 거목으로 육성해야 한다”며 “애국과 청렴이라는 시대정신을 가르치고 전수하는 교육의 산실로 만들어야 한다”고 했다.

오규석 기장군수가 정치에 입문한 것은 YS(김영삼 전 대통령)의 권유였다. 이후 YS는 대권 경쟁을 놓고 박태준과 맞서 그를 ‘낙향’시킨 장본인이었다. 오 군수는 ‘정치 스승’과 ‘고향 선배’의 악연을 떠나 대한민국 경제건설 거목을 기리기 위해 이 기념관 건립을 고집한 것으로 알려졌다.

기장군은 ‘안내 선생님’을 선발하고 기념관 주변도로를 ‘박태준 기념관길’이라는 명예 도로명도 부여할 계획이다. 기장군은 코로나19 상황을 고려해 단계적으로 개관을 준비 중이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr