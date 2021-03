[아시아경제 박지환 기자] 한국알콜은 31일 강성우 대표의 임기가 만료됨에 따라 지용석·김정수·주성호 3인의 대표이사 체제를 구성하게 됐다고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr