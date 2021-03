쿼드 가맹국 호주, 유도미사일 생산공장 설립 추진…"자주능력 보유 필수"

미사일공장 설립에 8600억 예산책정

美 방산업체와 미사일 생산 제휴 가능성 높아

[아시아경제 이현우 기자] 호주정부가 독자적인 미사일 생산을 위해 해외 방산업체들과 제휴를 통한 유도미사일 생산공장을 설립하겠다고 발표했다. 미국, 일본, 인도와 함께 쿼드(Quad) 가맹국인 호주는 군비확충을 통해 대중견제를 강화하고 공급망 위기에 대비해 무기 자급률을 높인다는 방침이다.

31일 호주 공영 ABC방송에 따르면 이날 스콧 모리슨 호주총리는 해외 방산업체와의 제휴을 통해 유도미사일 자체 생산공장 설립계획을 공개했다. 모리슨 총리는 "코로나19 대유행에서 확인된 것처럼 급변하는 세계 환경에서 백신 개발이든 국방이든 자주 능력을 보유하는 것이 필수"라며 "유도무기의 자체 생산을 우선적으로 추진해야만 한다"고 강조했다.

호주정부는 이번 미사일 공장 설립사업에 1조 호주달러(약 8600억원)의 예산을 책정한 것으로 알려졌다. 멜리사 프라이스 호주 방위산업장관은 "유도미사일의 국내 생산에 따른 경제 효과가 20년간 400억 호주달러에 달하고, 생산공정 관련 일자리가 전국적으로 2000개 이상 만들어질 것"이라고 밝혔다.

미국, 일본, 인도와 함께 아시아태평양 지역 안보협의체인 쿼드에 가맹한 호주는 미국의 대중견제 및 봉쇄 전략에 적극적으로 참여하며 최근 대대적인 군비확충에 나서고 있다. 앞서 올초 호주정부는 향후 10년간 국방·군수 분야에 2700억 호주달러를 투자할 계획이라고 밝힌 바 있다.

호주 국방부도 미사일 생산시설 위탁 운영을 맡길 제휴업체 선정에 나서고 있다. 제휴업체 후보로는 미국의 레이시언과 록히드 마틴, 노르웨이의 콩스버그, 영국의 BAE시스템 등 대형 방산업체들이 거론되고 있다. 하지만 호주가 쿼드 가맹국인데다 앞서 피터 더튼 호주 국방부장관도 "미국과 긴밀히 협력해 유도미사일 국내 생산을 추진하겠다"고 밝힌 상태라 미국 방산업체가 낙점될 가능성이 높은 것으로 알려졌다.

