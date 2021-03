서울 중구 관광호텔 임대료 시세 50% 청년 공공임대주택으로 바뀐다

비주택 리모델링 공공주택 사업 공모 신청...1인 청년가구에게 시세 50% 이하로 저렴하게 공공주택 공급

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호)는 한국토지주택공사(이하 LH)에서 주관하는 비주택 리모델링 사업에 지역내 관광호텔이 공모 신청했다고 31일 밝혔다.

비주택 리모델링은 정부의 2.4 부동산 대책 중 단기 주택공급 확대방안의 하나로 도심의 오피스·숙박시설 등을 주택으로 리모델링한 후 LH에서 매입, 주변시세 50%이하로 저렴하게 1인 청년가구에게 공공임대주택으로 공급하는 사업이다.

중구는 서울시 전체 면적 가운데 1.65%에 불과한데 관광호텔 객실 수는 가장 많다. 이런 지역내 관광호텔은 코로나19 장기화로 영업에 어려움을 겪고 있으며 3월 현재 70% 가까이 휴·폐업을 택했거나 고려 중이다.

또, 명동, 을지로 등 중구 도심에 출퇴근하는 다수 인구가 서울 외곽이나 경기도 주민으로, 높은 집값 때문에 직장 가까이 주거지를 옮기지 못하고 있다.

중구는 이런 문제를 해결하기 위해 청년들이 직장 근처 저렴한 가격에 주거지를 마련할 수 있는 새로운 방안으로 경영난을 겪고 있는 관광호텔에 눈길을 돌렸다.

이번 공모 사업은 관광호텔이 많은 중구의 특성을 활용, 기존 건물로 단기간 내 공급 효과를 내고, 청년층에게는 직주근접 주택을 공급하는 안성맞춤 정책이라 할 수 있다.

구는 그간 지역내 관광호텔 200여 개소를 대상으로 사업 참여를 적극 독려해 왔다. 지난 2월에는 호텔업계 관계자를 대상으로 사업설명회를 개최, 업계의 뜨거운 관심을 확인하기도 했다.

또, 공공주택의 보급 및 활성화를 위해 일하는 비영리단체인 '사회주택협회'와도 지속적인 협업을 통해 호텔 소유주와 사업시행자를 연결해주는 징검다리 역할을 톡톡히 수행했다.

그 결과 최종적으로 예술인 청년주택 컨셉트로 사업시행자와 컨소시엄을 구성, 공모 신청, 앞으로 LH에서 사전 예비심사와 본심사를 거쳐 4월 중 최종 매입대상으로 선정되면 중구의 1호 '주택 전환 공공임대주택'이 탄생하게 될 것이라고 기대하고 있다.

서양호 중구청장은 "이번 공모사업으로 코로나19로 인해 어려운 관광 숙박업계와 높은 집값으로 도심에 거주하지 못하는 청년층 모두가 Win-Win할 수 있는 계기가 마련됐다"며 "정부가 발표한 관련 규제가 완화되면 주저하던 호텔들도 적극 사업에 참여할 수 있어 공공주택 공급이 더욱 활성화 될 것으로 본다"고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr