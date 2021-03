카이노스메드 “글로벌 진출 기반 마련…기업가치 극대화”

[아시아경제 유현석 기자] 이기섭 카이노스메드 카이노스메드 284620 | 코스닥 증권정보 현재가 3,885 전일대비 40 등락률 -1.02% 거래량 252,591 전일가 3,925 2021.03.31 14:37 장중(20분지연) 관련기사 카이노스메드 "FAF1, ‘퇴행성 뇌질환 원인’ α-syn 축적 유발" 기전 발표카이노스메드, 바이오의약본부 신설…KM819 원천기술개발자 김은희 교수 영입카이노스메드, 장수아이디와 JV 설립 계약…에이즈치료제 해외 공동진출 close 대표이사는 31일 “올해 파킨슨병 치료제 등 신약개발 사업뿐 아니라 미국 헬스케어 시장 진출로 기업가치를 극대화할 것”이라고 말했다.

이 대표는 이날 개최된 정기주주총회에서 “카이노스메드는 올해 신약과 헬스케어 분야에서 글로벌 시장 진출을 위한 기반을 마련했다”며 이같이 밝혔다.

카이노스메드는 올 2분기에 다계통위축증의 임상2상 임상시험계획서(IND)를 식약처에, 미국 자회사인 패시네이트를 통해 올 여름 파킨슨병 치료제(KM819)의 임상2상 IND를 FDA에 제출할 계획이다.

그는 “최근 바이오젠, 사노피 등 빅파마들이 알파시누클라인을 타깃으로 하는 파킨슨병 치료제의 임상 2상에서 유효성 부족 등으로 임상을 중단했다”며 “KM819는 알파시누클라인과 같은 직접적인 병리 단백질을 직접 제거하는 이들 회사의 약물과 달리 신경세포를 보호하고 오토파지(autophagy)를 활성화하는 종합적인 접근 방식을 가지고 있어 더욱 주목받고 있는 상황”이라고 설명했다.

이 대표는 “미국 바이오텍 엠마우스라이프사이언스와의 항암제 공동연구개발 등을 통한 미국 시장 진출과 바이오 신약 개발로 영역을 확대한 만큼 신약개발 사업이 더욱 강화될 것”이라고 말했다.

카이노스메드는 최근 엠마우스라이프사이언스와 신약 공동 개발에 대한 전략적 제휴를 맺고, 항암제인 ‘IRAK4 저해제’를 비롯해 여러 신약의 상용화에 함께 노력하기로 했다. 또 KM819의 원천기술을 개발한 충남대학교 김은희 교수를 바이오의약본부장(부사장)으로 영입했다. 김 부사장은 KM819의 타깃 물질인 FAF1 연구의 권위자로, 향후 카이노스메드에서 FAF1을 이용한 바이오 신약 개발에 나설 계획이다.

에이즈 치료제(KM023)의 중국내 판매뿐 아니라 신흥시장 진출도 본격화된다. 이 대표는 “에이즈 치료제에 대한 NDA 승인이 조만간 나올 것으로 전망하고 있다”며 “또 장수아이디와의 싱가포르 조인트벤처 설립으로 인도 등 신흥시장 진출도 탄력을 받을 것으로 기대된다”고 말했다.

카이노스메드는 조인트벤처 다이버시티(Diversity united)를 통해 미국 헬스케어 시장에도 진출한다. 그는 “하반기 물품 공급계약을 체결할 예정”이라며 “앞으로 이 사업이 카이노스메드의 캐쉬카우 역할을 할 것으로 기대한다”고 했다.

한편 카이노스메드는 이날 열린 정기주주총회에서 재무제표 승인의 건, 주식매수선택권부여 승인의 건, 이사?감사 보수한도액 승인의 건 등을 원안대로 승인했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr