박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 동작구 남성사계시장인근에서 거리유세 도중 노량진수산시장 문제 해결을 촉구하는 상인들을 만나고 대화를 나누고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.