네이버, 베트남 'AI센터' 열었다 "글로벌 연구 벨트"

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 베트남 하노이과학기술대학(HUST)과 함께 인공지능(AI)센터를 열었다고 31일 밝혔다.

이번 공동 AI센터 설립은 네이버가 2019년 선언한 '글로벌 AI 연구 벨트' 구축의 일환이다.

네이버는 아시아와 유럽을 잇는 기술 연구 네트워크를 만들어 미·중 중심의 글로벌 기술 패권 경쟁 구도 속에서 '제3의 흐름'을 만들어 나가겠다고 밝혔다. 네이버는 지난해 7월 베트남 HUST, 우정통신기술(PTIT) 산학협력을 체결하기도 했다.

HUST 캠퍼스 내 설치된 공동 AI센터에서는 베트남 현지 우수 인재들이 네이버 연구진과 함께 검색, 비전, 자율주행, 로보틱스 등 다양한 기술 분야 산학과제들을 진행한다.

네이버는 현지 연구 인력들을 대상으로 글로벌 연수 프로그램, 네이버 엔지니어 현지 특강, 인턴십·장학금 등을 지원한다는 방침이다.

네이버 관계자는 "학회에서 인정받고 있는 우수한 기술력을 현지 인재들과 공유해 글로벌 무대에서 네이버의 기술과 플랫폼 경쟁력을 더욱 잘 알릴 수 있게 할 것"이라고 밝혔다.

네이버는 향후 글로벌 AI 연구 벨트를 더욱 강화해 베트남 뿐 아니라 전 세계 인재들과 기술력을 공유하고, 글로벌 AI 기술을 선도하는 기업으로 거듭나겠다는 계획이다.

