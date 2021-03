DB손보, 국회 ESG포럼 참여 "ESG경영 선도할 것"

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 46,950 전일대비 450 등락률 +0.97% 거래량 45,809 전일가 46,500 2021.03.31 09:57 장중(20분지연) 관련기사 DB손보, 스타트업과 협업으로 보험 혁신 나선다[실전재테크]금리 상승 수혜 기대감 은행·보험 경기방어주가 뜬다"보험 소송 남발"…지난해 소송가액만 2조 넘어(종합) close 은 29일 출범한 국회 ESG(환경·사회·지배구조)포럼 창립기념식에 참석해 향후 활동에 적극적으로 동참하겠다고 31일 밝혔다.

국회 ESG포럼은 ESG정책과 법제도 마련을 위해 국회의원들과 민간금융회사, 경제단체, 연구기관 등 128개 기관이 회원으로 참여한 국내 최대의 ESG정책협의체다. 이날 행사에는 회원으로 참여하는 금융기관 중 업계별 11개 기관이 초청, 보험업계에서는 DB손해보험이 유일하게 참석했다.

김정남 DB손보 대표는 "향후 기업의 성장은 ESG경영에 달려있다"는 철학으로, 최근 이사회 산하에 전사 ESG경영을 총괄하는 ESG위원회를 설치하며 ESG경영 활동에 적극 나서고 있다.

DB손보 관계자는 "다양한 국내외 이해관계자와의 소통을 기반으로 ESG경영을 선도하는 손해보험사로 자리매김할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.

