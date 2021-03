KT, 김포페이와 '배달특급' 연동 서비스

[아시아경제 조슬기나 기자] KT는 김포시와 함께 경기도 공공배달애플리케이션 ‘배달특급’의 김포시 출시를 지원한다고 31일 밝혔다.

배달특급은 경기도주식회사가 운영하는 공공배달앱으로 김포시 배달특급은 경기도 내 7번째 서비스다. 기존 배달앱과 달리 광고비는 없고, 중개수수료는 1%에 불과해 소상공인의 수수료 부담을 줄일 수 있다. 이용자는 지역화폐를 사용하면 최대 15%까지 할인 받을 수 있다.

KT는 QR결제 기반의 착한페이 서비스인 김포페이를 배달특급과 연동했다. QR결제는 종이나 카드 방식의 결제에 비해 보안성이 뛰어나고 스마트폰만 있으면 가능하다는 장점이 있다. 이용자는 김포페이 앱 내에서 배달특급으로 연결 후 주문-결제-배달요청을 하면 된다.

KT는 내달 30일까지 2회 이상 배달특급에서 김포페이로 결제한 이용자를 대상으로 추첨을 통해 삼성전자 무선청소기, 다이슨 에어랩 스타일러, 애플 아이패드 등 2000만원 상당의 경품을 증정한다.

김종철 KT 블록체인비즈센터장(상무)은 “KT 착한페이가 울산시의 울산페달에 이어 두 번째로 김포페이에서 배달 연동 서비스를 선보인다”며, “앞으로도 KT는 디지털 플랫폼 기업으로서 블록체인 기반 지역화폐 서비스의 건전한 지역경제 생태계 구축에 기여하겠다”고 말했다.

