소프트뱅크 "쿠팡 일본 진출 언급한 바 없어" 공식 부인

[아시아경제 권재희 기자] 소프트뱅크 그룹이 손정의 회장(일본명 손 마사요시)이 쿠팡 서비스의 일본 도입을 논의 중이라는 보도를 공식 부인했다.

30일 소프트뱅크는 홈페이지를 통해 "일본에서 쿠팡과 유사한 서비스를 제공하는 것에 대해 이야기했다"며 "쿠팡의 일본 진출은 언급하지 않았다"고 했다.

앞서 주요외신은 손 회장이 쿠팡 측과 소프트뱅크의 자회사 Z홀딩스를 통해 쿠팡 서비스를 일본에 도입하기 위한 논의를 진행 중이라고 보도한 바 있다.

Z홀딩스는 네이버의 일본 자회사 라인과 소프트뱅크의 야후 재팬간 통합을 위해 지난 1일 출범시킨 중간 지주회사다.

이 같은 소식에 이날 뉴욕증시에서 쿠팡 주가는 5.7% 급등한 46.01달러를 기록했다. 뉴욕증시 상장 후 5% 상승은 이번이 처음이다.

한편 쿠팡은 지난 11일 미국 뉴욕 증시에 상장했다. 손 회장은 소프트뱅크그룹의 비전펀드를 통해 2015년 10억달러, 2018년 20억달러를 쿠팡에 투자한 바 있다. 현재 손 회장은 쿠팡 지분 33.1%를 보유한 최대 투자자다.

