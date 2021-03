과학자들 "코로나 변이 확산으로 현 백신 1년 내 무용지물 될 것"

[아시아경제 강주희 기자] 코로나19 바이러스 변이가 계속돼 현재 백신이 1년 안에 무용지물이 될 것이란 진단이 나왔다.

30일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면, 옥스팜과 국제앰네스티 등 국제 단체들의 연합체 '피플스백신'이 최근 28개국 과학자 77명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과 응답자의 약 3분의 2가 이같이 답했다. 응답자 3분의 1은 현재까지 나온 백신이 9개월 안에 효력을 잃을 것으로 전망했다.

이번 조사 응답자들은 미 존스홉킨스대, 예일대, 영국 임페리얼칼리지, 런던위생열대의학대학원 등 저명 기관에 속한 과학자들로, 국가 간 백신 '빈부격차'가 큰 현재 상황에선 변이 바이러스 발생 위험이 클 것으로 내다봤다.

조사 응답자 88%는 많은 나라의 백신 접종률이 이처럼 계속 낮을 경우 '내성' 있는 변이가 나타날 확률이 높아질 것으로 진단했다. 선진국의 백신 접종 비율이 높아도 다른 나라의 접종률이 낮다면 언제든 변이가 출현할 수 있다는 뜻으로 풀이된다.

현재 미국과 영국 등 선진국에선 최소 1차 접종을 마친 국민의 비율이 25%가 넘지만 남아프리카공화국, 태국 등에선 접종률이 1%보다 낮은 것으로 전해졌다. 또 일부 국가는 국민 한 사람도 백신을 맞히지 못했다.

피플스백신 설문조사에 참여한 그레그 곤살베스 예일대 역학 부교수는 "매일 새로운 변이가 발생하는데 가끔 이전 유형보다 더 효율적으로 전파되고, 원조 바이러스에 대한 면역반응을 회피하는 변이가 나올 수 있다"고 지적했다.

이어 "전 세계를 (균등하게) 접종하지 않는 이상, 우리는 더 많은 변이가 출현할 가능성을 열어두게 되고 현재 백신은 통하지 않는 변이도 발생할 수 있다"면서 "그런 변이에 대응하려면 기존 백신을 보강하는 이른바 '부스터 샷'을 맞아야 할 것"이라고 말했다.

맥스 로슨 피플스백신 의장은 "백신 공동구매 국제프로젝트인 '코백스 퍼실리티'가 올해 말까지 전 세계 저소득국가의 인구 27%까지 백신을 맞히겠다고 했는데, 이는 충분치 않다"면서 "백신 접종이 제한적으로 이뤄지는 상황이 위험할 수 있다는 인식이 확산할 필요가 있다"고 강조했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr