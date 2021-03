대전 감성주점·유흥주점 연쇄확진 28명으로 늘어

[아시아경제 박형수 기자] 대전 서구 둔산동 횟집부터 감성주점, 유흥주점, 노래방 등으로 이어진 코로나19 확산 사태가 이어지고 있다. 방역 당국은 확진자가 속출한 업소를 2주간 폐쇄하고, 방역 수칙을 어긴 유흥주점 업주를 고발할 방침이다.

30일 대전시에 따르면 감성주점·노래방과 관련해 이날 20대 2명이 코로나19 양성 판정을 받았다. 지난 22일 이후로 28명이 확진됐다.

감성주점 종업원인 대전 1252번 확진자가 지난 19일 들른 횟집에서 10명, 그가 일하는 감성주점에서 동료와 지인 등 5명이 확진 판정을 받았다. 1252번 확진자를 비롯한 확진자 4명이 22일 밤 방문한 유흥주점에서 7명, 노래방과 포차에서 3명, 횟집 인근 식당에서 2명이 확진됐다.

방역 당국은 횟집과 감성주점에 이어 유흥주점과 노래방에 대해서도 다음달 11∼12일까지 집합금지 명령을 내렸다.

출입자 명부를 작성하지 않은 유흥주점은 중간 관리자가 단골 위주로 손님을 받아 운영하면서 단골과 함께 온 동반자에 대한 정보를 남기지 않았다. 방역당국은 출입자 명부를 작성하지 않고, 5명 이상 사적 모임 금지 수칙을 위반한 유흥주점 업주를 조만간 고발할 방침이다.

