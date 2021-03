코로나19 신규 확진자 오후 6시까지 370명…어제보다 48명 늘어

[아시아경제 박형수 기자] 국내 코로나19 확산 여파가 이어지고 있다.

방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 30일 0시부터 오후 6시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 370명으로 집계됐다. 전날 같은 시간 집계한 322명보다 48명 많다.

확진자 발생 지역을 보면 수도권이 241명(65.1%), 비수도권이 129명(34.9%)이다.

시도별로는 서울 135명, 경기 86명, 부산 52명, 인천 20명 순이었다. 전국 17개 시도 가운데 세종·전남·제주에서는 아직 확진자가 나오지 않았다.

집계를 마감하는 자정까지 시간이 남은 것을 고려하면 31일 0시 기준으로 발표할 신규 확진자 수는 400명대가 될 것으로 보인다.

지난해 11월 중순부터 이어진 '3차 대유행'은 5개월째 지속하고 있다.

최근 1주일간(3.24∼3.30) 신규 확진자는 하루 평균 452명에 달했다.

'사회적 거리두기' 단계 조정의 핵심 지표인 일평균 지역발생 확진자는 약 435명으로, 2.5단계(전국 400∼500명 이상 등) 범위에 머무르고 있다.

주요 감염 사례를 보면 집단 감염이 산발적으로 이어졌다. 부산 서구 냉장 사업체에서 시작해 유흥업소로 이어진 집단감염의 누적 확진자는 최소 109명으로 늘어났다. 서울 구로구 사우나 관련 확진자는 17명, 서초구 텔레마케팅 업체 확진자는 14명, 서울 관악구 직장-인천 집단생활 확진자는 61명으로 각각 집계했다.

