30일 오후 성북구에 화이자 백신 5850명 맞을 분량 도착...4월1일부터 접종센터에서 75세 이상 구민 화이자 백신 접종 시작

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)는 4월1일 성북구 코로나19 예방접종센터 개소를 할 예정이다.

접종센터는 성북구청 4층에 마련, 오는 11월까지 운영될 예정이다.

개소 첫날에는 75세 구민을 대상으로 화이자 백신 접종이 실시된다. 평일 오전 8시30분에 접종 시작, 하루 400~600명 이상 구민 예방접종을 책임진다.

코로나19 방역수칙 준수를 위해 철저히 예약제로 운영, 최소인원만이 머무르도록 한다.

고령층 구민 5800여 명에 투여될 화이자 백신이 30일 오후 도착했다.

