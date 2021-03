[아시아경제 박형수 기자] 주주총회에 참가해 흉기를 들고 업체 대표를 협박한 50대가 현행범으로 체포됐다.

30일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 부동산 개발업체 주주총회에서 길이 40㎝가량의 손도끼를 들고 대표를 협박한 혐의(특수협박·폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반)로 A씨를 입건해 조사하고 있다.

A씨는 오전 10시 7분께 송파구 장지동 한 건물에서 열린 주주총회에서 대표에게 다가가 손도끼를 들고 "모두 죽여 버리겠다, 가만두지 않겠다"고 말하고 소란을 피운 혐의를 받는다. 주주로 알려진 A씨는 경찰 조사에서 "재산권을 지키기 위해 한 행동"이라고 주장한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "정확한 범행 동기나 경위를 조사 중"이라며 "신병 처리 방향을 검토하고 있다"고 말했다.

