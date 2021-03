정부 "독도 일본땅 담은 일본교과서 검정 강력 규탄"…日공사 초치

[아시아경제 박형수 기자] 일본이 '독도는 일본 땅'이라는 왜곡된 내용을 담은 고등학교 교과서를 검정 통과시킨 데 대해 정부가 "강력히 항의하며 즉각적인 시정을 촉구한다"고 30일 밝혔다.

정부는 이날 오후 일본 교과서 검정 결과에 관한 외교부 대변인 성명을 냈다. 성명을 통해 "일본 정부가 자국 중심의 역사관에 따라 과거의 사실을 있는 그대로 기술하지 않은 교과서를 검정 통과시켰다"고 지적했다.

정부는 "역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대한 허황된 주장이 담긴 교과서를 일본 정부가 또다시 검정 통과시킨 데 대해 개탄을 금하기 어렵다"며 강력히 규탄했다.

아울러 "한일 양국의 건설적이고 미래지향적인 관계를 구축하려면 미래를 짊어져 나갈 세대의 올바른 역사 인식이 기초"라며 "일본 정부가 역사를 직시한 가운데 청소년 교육에 있어 더욱 책임 있는 자세를 보여주기를 기대한다"고 덧붙였다.

이상렬 외교부 아시아태평양국장는 이날 오후 서울 종로구 도렴동 외교부 청사로 소마 히로히사(相馬弘尙) 주한 일본대사관 총괄공사를 초치해 항의했다.

일본 문부과학성은 이날 교과용 도서 검정조사심의회를 열었다. 주로 고교 1학년생이 내년부터 사용하는 296종의 교과서의 검정 심사를 통과시켰다. 대다수 사회 교과서 일본 정부의 일방적인 독도 영유권 주장을 담았다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr