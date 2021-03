김종인, '편파보도' 반박한 KBS에 재반박 "아직 정신 못차려"

KBS 반박에도… "방송국 엄정한 중립 지켜야" 일갈

[아시아경제 박준이 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 '편파 보도' 주장을 정면으로 반박한 공영방송을 향해 "방송국은 엄정한 중립을 지켜야 하는데 아직도 정신을 못 차리면서 편파적인 보도를 하고 있다"고 재반박했다.

김 위원장은 30일 오후 서울 성동구에서 오세훈 서울시장 후보 지지 유세를 마친 후 기자들과 만난 자리에서 'KBS가 성명을 내고 국민의힘이 오히려 '보수 편파'라고 지적했다'는 질문을 받자 "KBS가 공영방송으로서의 기본적 자세를 제대로 유지해야 하는데 편파적인 보도를 일삼았다"고 말했다.

앞서 국민의힘 서울시장 선거대책위원회는 29일 내곡동 땅 측량에 직접 관여했다는 KBS 보도와 관련해 대검찰청에 고발장을 제출하겠다고 밝혔다. 김 위원장도 이날 선대위 회의에서 KBS를 향해 "선거를 맞이해 어느 특정 정당을 위한 편파보도를 일삼고 있다"며 "과연 공영방송으로서 취해야 할 태도인지 다시 한번 묻고 싶다"고 말했다.

하지만 같은 날 KBS가 성명을 내고 “KBS 구성원들에 대한 정치권의 공격과 막말, 부당 압박 행태가 도를 넘고 있다”며 국민의힘의 주장을 정면으로 반박했다. KBS는 이날 “보도 내용을 비판하는 것은 자유지만 KBS는 정치인이 내키는 대로 편하게 들락거리며 압박을 행사해도 되는 곳이 아니다. 특히 방송 정책을 총괄하는 과방위 소속이라면 더욱 신중할 필요가 있다”며 “국민의 힘 소속 과방위원들의 이번 행태가 ‘직위를 이용해 언론사에 도를 넘는 압력을 행사한다’는 오해로부터 얼마나 자유로울 수 있는가”라고 반문했다.

KBS의 반박에도 김 위원장은 날 선 비판을 멈추지 않았다. 이날 김 위원장은 "소위 정권은 한정된 기간 존속하고 방송국은 영구히 존속한다"며 "엄정한 중립을 지키길 바라는 건데 아직도 정신 못 차리면서 편파적인 보도를 한다고 지적한 거다"라고 강조했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr