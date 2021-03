[아시아경제 부애리 기자] 게임빌과 컴투스가 각 사 이사회 의장에 송병준 대표를 선임했다.

게임빌과 컴투스는 주주총회를 통해 의장직을 신설하고, 각 사 이사회를 통해 이 같은 결정을 내렸다고 30일 밝혔다.

신설된 의장직은 두 회사의 미래 비전과 성장동력을 확보하기 위한 전략적 의사결정을 하는 자리다.

송 신임 의장은 글로벌 전략 책임자로서 인수합병(M&A) 등 두 회사의 전략적 투자와 글로벌 성장 전략을 총괄하게 된다.

송 신임 의장이 맡았던 게임빌·컴투스 수장에는 신임 대표가 선임됐다.

게임빌은 이용국 신임 대표를 컴투스는 송재준 대표를 선임했다.

게임빌·컴투스는 "새로운 경영체제를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 더욱 끌어올려 본격적인 도약을 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

