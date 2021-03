30일 공동 참여 협약식·장학금 전달식

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대학교(총장 추만석)는 3월 30일 민석관 대회의실에서 뷰티 브랜드 ‘약손명가’와 마이스터대 시범 운영사업 공동 참여를 위한 협약식을 했다. 이어 장학금 전달식도 진행됐다.

이날 행사에서 약손명가 김현숙 대표가 미용계열 피부·메이크업·네일전공 학생을 위해 1000만원의 장학금을 쾌척했다.

이 대학 미용계열을 졸업한 약손명가 서면점 황주현 원장은 모교 후배를 위해 ‘K-뷰티 전문가 성장스토리 선배특강’을 했다.

이어 약손명가 김현숙 대표의 ‘뷰티마스터에 도전하기’라는 주제의 특강을 펼쳤다.

