SH에너지화학은 정케빈규봉 대표이사에서 정케빈규봉, 서미혜 공동 대표로 변경됐다고 30일 공시했다. 서 대표는 SH에너지화학 사장과 최고재무책임자(CFO)를 역임했다.

