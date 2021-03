합천군-국립진주박물관 업무협약 체결

역사문화 유산의 보존과 조사연구, 전시, 교육 등 박물관 활동의 원활한 추진 협력



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군과 국립진주박물관은 지역 역사문화 유산을 보존하기 위해 업무협약을 했다고 30일 밝혔다.

협약은 지역 역사문화 유산의 보존과 조사연구, 전시, 교육 등 박물관 활동의 원활한 추진을 위해 추진됐다.

협약식은 코로나19의 확산을 막기 위한 방역 조치로 인해 장상훈 국립진주박물관장과 조원영 합천박물관장이 국립진주박물관에서 만나 간소하게 진행됐다.

업무협력의 첫 사업으로, 오는 5월 합천박물관 특별전을 함께 개최할 예정이다.

특별전에는 가회면 둔내리 출토 금동여래입상을 비롯한 합천군 내 주요 절터에서 나온 불상 8건 8점이 전시된다.

문희준 군수는 “이번 협약을 계기로 두 기관이 지역 역사를 조명하는 학술연구, 교육프로그램 개발 및 운영, 전시 등에 지속적인 협력을 해 나갈 것이며, 이는 지역 역사문화 유산에 대한 지역민의 자긍심을 높이는 데 이바지할 것으로 생각한다”고 말했다.

