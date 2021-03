농협은행, 소외계층을 위한 태블릿PC 전달

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 지난 29일 코로나19로 인한 교육사각지대에 직면한 소외계층의 비대면 교육 활성화를 위해 3억5000만원 상당의 태블릿PC 2100여대를 농협재단에 전달했다고 30일 밝혔다.

전달된 태블릿PC는 '갤럭시탭S3' 기기로 NH농협은행에서 업무용으로 약 3년 간 사용해왔으며 각종 오작동 여부 확인, 소프트웨어 업데이트 등의 과정을 거쳐 사용 가능한 상태로 탈바꿈되었다. 점검과정 중 500여대의 기기에서 비밀번호 분실 등의 사유로 초기화 오류가 발생하였으나, 기부라는 소중한 가치에 공감해준 삼성전자서비스에서 이를 무상으로 처리해주었다.

남재원 마케팅부문 부행장은 “농협은행의 비사용 자산 기부를 통해 소외계층 아이들의 교육기회 확대에 도움을 드릴 수 있어 기쁘게 생각한다.” 며 “앞으로도 우리 주변에 지속적으로 나눔을 실천하는 든든한 민족은행이 되겠다”고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr