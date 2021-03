[아시아경제 지연진 기자] 대한해운 대한해운 005880 | 코스피 증권정보 현재가 3,450 전일대비 90 등락률 -2.54% 거래량 4,878,402 전일가 3,540 2021.03.30 13:55 장중(20분지연) 관련기사 대한해운, 최근 5일 개인 156만 3466주 순매도... 주가 3570원(-4.8%)“어서 확인 하세요” 더 이상 기회 없어요[특징주]수에즈 운하사고에 해운주 몸값 급등 close 은 30일 정기 주주총회에서 우예종 전 부산항만공사 사장과 길기수 일우회계법인 이사를 사외이사로 재선임했다고 30일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr