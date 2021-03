[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이천택 광주 서부소방서장이 코로나19 백신 예방접종센터를 찾아 안전 관리를 점검했다.

30일 광주 서부소방서에 따르면 이 서장은 지난 29일 염주종합체육관을 방문해 백신 저장 냉동고 점검, 백신 접종 동선 및 피난대피로를 점검했다.

또 접종센터 화재취약요인 점검, 소방시설 유지관리 철저 등을 당부했다.

예방접종은 내달 1일부터 시작될 예정이며 접종대상은 75세 이상의 연령 중에서 접종에 동의한 사람이 해당된다.

이 서부소방서장은 “코로나19의 종식을 위해서는 백신 예방접종이 필수적이다”며 “집단 면역 확보로 감염병 사태가 마무리되는 날까지 예방접종센터 안전관리에 만전을 기하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr